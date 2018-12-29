За сутки Петербург очистили от 67 тысяч кубометров снега

За сутки дорожники Петербурга побили рекорд по количеству вывезенного снега. Всего за сутки из города вывезли почти 67 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.
Снег вывозили с Кантемировской улицы, Поэтического бульвара, Тихорецкого проспекта, Школьной улицы, улицы Ольги Форш, площади Восстания, 9-й и 10-й Красноармейских улиц и многих других.
Если брать статистику с 1 января текущего года, то с улиц Петербурга вывезли более одного миллиона квадратных метров снега.
Вместе с тем у предприятий остается еще немало работы – снег в Петербурге идет каждый день, организован круглосуточный вывоз. На сегодня метеорологи обещали небольшой снег, завтра – до 5 см.
пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
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Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
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