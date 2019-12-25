За неделю из Петербурга вывезли 8 кг ртутьсодержащих отходов

Ведомство наложило штрафов на сумму более 711 тыс. рублей.

За минувшую аварийная служба ГУП "Экострой" получила 260 обращений, связанных с экологической безопасностью, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Также за неделю специалисты 29 раз выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования. Основная часть выездов была связана с ртутными загрязнениями и сбором ртутьсодержащих приборов. Всего из Петербурга на утилизацию вывезли 8 килограмм ртутьсодержащих отходов, восемь люминесцентных ламп и пять термометров. Дважды эксперты убирали разлив нефтепродуктов, еще дважды – прочие загрязнения.

Отмечается, что ведомство наложило штрафов на сумму более 711 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что более 200 тысяч вызовов поступило на номер "112" в Петербурге за ноябрь.

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