За неделю из Петербурга вывезли 8 кг ртутьсодержащих отходов

За минувшую аварийная служба ГУП "Экострой" получила 260 обращений, связанных с экологической безопасностью, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Также за неделю специалисты 29 раз выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования. Основная часть выездов была связана с ртутными загрязнениями и сбором ртутьсодержащих приборов. Всего из Петербурга на утилизацию вывезли 8 килограмм ртутьсодержащих отходов, восемь люминесцентных ламп и пять термометров. Дважды эксперты убирали разлив нефтепродуктов, еще дважды – прочие загрязнения.
Отмечается, что ведомство наложило штрафов на сумму более 711 тыс. рублей.
Ранее мы писали, что более 200 тысяч вызовов поступило на номер "112" в Петербурге за ноябрь.
Фото: Pixabay
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