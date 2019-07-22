Более 200 тысяч вызовов поступило на номер "112" в Петербурге за ноябрь

В среднем за сутки в службу обращаются около 9,5 тысяч раз.

За ноябрь служба спасения экстренных вызовов "112" получила 290 тысяч сообщений. 187 тысяч из них удалось обработать. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи города.

Так, в среднем за сутки поступало 9,5 тысяч. Большую часть звонков приняли в пятницу, 27 ноября, – более 10,6 тысяч вызовов. Скорую помощь вызвали более 85 тысяч раз, в пожарную службу обратились больше 5,3 тысяч обращений и 1,8 тысяч – в службу газа. Чаще всего горожане сообщали о ДТП и пожарах.

Ранее мы писали, что ночью прохожие и спасатели уберегли двух петербуржцев от падения с высоты.

Фото: Piter.TV