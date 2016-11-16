За минувшие сутки в Петербурге вакцинировались еще 24 тыс. жителей

В городе работают 190 пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса.

За последние сутки в Северной столице прививку от COVID-19 сделали более 24 тыс. горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в субботу, 18 декабря.

Первый этап вакцинации прошли еще 5 113 человек. Второй компонент препарата от коронавируса получили 18 987 жителей. Известно, что в городе работают 190 медицинских пунктов, где можно привиться от болезни. Кроме того, в Петербурге запас вакцины составляет свыше 912 тыс. доз. В регион поступила новая крупная партия "Спутника Лайт".

Напомним, петербургские пункты вакцинации будут работать в новогодние праздники. Так, 31 декабря, 1 и 7 января пациентов примут дежурные пункты, а 2-6 января и 8-9 в дежурном режиме будут работать все прививочные пункты и выездные прививочные бригады.

Ранее на Piter.tv сообщили, что менее 2 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом за минувшие сутки.

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