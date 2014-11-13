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За минувшие сутки ковидом заразились 315 петербуржцев
Сегодня, 15:33
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За минувшие сутки ковидом заразились 315 петербуржцев

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Не смогли побороть инфекцию 13 пациентов.

За минувшую пятницу в Петербурге выявили 315 новых случаев ковида у горожан, передают в оперштабе. 

В петербургские больницы госпитализировали 135 человек, выздоровели 424 пациента. Не смогли побороть инфекцию 13 пациентов. Отметим, что в Москве положительный тест на ковид получили 402 человека, а 345 выздоровели. 

Напомним, что в Петербурге антиковидные меры продлили до 15 июня. За последние четыре недели заболеваемость ковидом снизилась на 40,6%.

Ранее мы писали, что Беглов просит отменить масочный режим в Петербурге. Глава города обратил внимание на спад заболеваемости.

Фото: Piter.tv

Теги: вирус, инфекция, ковид
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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