За минувшие сутки ковидом заразились 315 петербуржцев

Не смогли побороть инфекцию 13 пациентов.

За минувшую пятницу в Петербурге выявили 315 новых случаев ковида у горожан, передают в оперштабе.

В петербургские больницы госпитализировали 135 человек, выздоровели 424 пациента. Не смогли побороть инфекцию 13 пациентов. Отметим, что в Москве положительный тест на ковид получили 402 человека, а 345 выздоровели.

Напомним, что в Петербурге антиковидные меры продлили до 15 июня. За последние четыре недели заболеваемость ковидом снизилась на 40,6%.

Ранее мы писали, что Беглов просит отменить масочный режим в Петербурге. Глава города обратил внимание на спад заболеваемости.

Фото: Piter.tv