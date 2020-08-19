В этом году в Петербурге хотят закупить технику для 73 медицинских организаций

Олег Эргашев рассказал об этом во время сессии по разработке стратегии по цифровой трансформации Петербурга по направлению "Здравоохранение".

В этом году 73 медицинских организации Петербурга хотят оснастить техникой. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Также во время сессии по разработке стратегии по цифровой трансформации Петербурга Эргашев отметил, что на данный момент три миллиона человек воспользовались электронными сервисами, с помощью которых им оказали медицинскую помощь. Таких сервисов сейчас 44, из которых 22 – для пациентов.

Основная задача цифровой трансформации – максимально собрать информацию о пациенте.

Эргашев: "Петербуржцы смогут выбирать, какой вакциной от коронавируса прививаться".

Фото: Piter.tv