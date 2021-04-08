Эргашев: "Петербуржцы смогут выбирать, какой вакциной от коронавируса прививаться"

В скором времени в город прибудет и третья вакцина.

Ночью 8 апреля в Петербург поступила первая партия новосибирской вакцины "ЭпиВакКорона". Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал "Петербургскому Дневнику", как вакцина будет распределяться и когда поступит вакцина "КовиВак" Центра Чумакова.

Ночью на "Фармбазу" поступили 13700 комплектов доз "ЭпиВакКороны" из Новосибирска. По поводу вариантов распределения "ЭпиВакКороны" принято решение распределить вакцину на районные склады для хранения медицинских иммунобиологических препаратов, оттуда далее препарат поступит в конкретные медорганизации, для начала в государственные.

Олег Эргашев отметил, что при записи на вакцинацию любым доступным способом, нужно уточнить, какой вакциной человек желает привиться.



Вице-губернатор добавил, что, вероятно, уже в самое ближайшее время в город поступят первые партии третьей российской вакцины "КовиВак".

Фото: pixabay