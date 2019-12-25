За два месяца на безмасочников в метро Петербурга составили 614 протоколов

В течение дня рейды по выявлению безмасочников охватывают до 70 маршрутов Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Максима Соколова.
За два месяца профилактических мероприятий представители СПб ГКУ "Организатор перевозок" составили в наземном общественном транспорте более 350 актов за несоблюдение масочно-перчаточного режима. В метрополитене было составлено 614 актов, из них 171 ― на платформах.
Также проверки проходят в Пулково и на железнодорожных вокзалов. Там сотрудники транспортной полиции оформили 258 протоколов.
Маски обязаны носить как пассажиры, так и водитель с кондуктором. Каждое транспортное предприятие проходит обработку подвижного состава. В целом горожане стали чаще носить маски.
Ранее Piter.TV показал, как проходит дезинфеция в метро.
Фото: Piter.TV
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