За два месяца на безмасочников в метро Петербурга составили 614 протоколов

За соблюдением масочного режима следят и на платформах.

В течение дня рейды по выявлению безмасочников охватывают до 70 маршрутов Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Максима Соколова.

За два месяца профилактических мероприятий представители СПб ГКУ "Организатор перевозок" составили в наземном общественном транспорте более 350 актов за несоблюдение масочно-перчаточного режима. В метрополитене было составлено 614 актов, из них 171 ― на платформах.

Также проверки проходят в Пулково и на железнодорожных вокзалов. Там сотрудники транспортной полиции оформили 258 протоколов.

Маски обязаны носить как пассажиры, так и водитель с кондуктором. Каждое транспортное предприятие проходит обработку подвижного состава. В целом горожане стали чаще носить маски.

Ранее Piter.TV показал, как проходит дезинфеция в метро.

Фото: Piter.TV