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Метрополитен Петербурга за 7 лет планирует купить 800 новых вагонов
Сегодня, 10:30
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nastya960

Метрополитен Петербурга за 7 лет планирует купить 800 новых вагонов

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84 вагона будут приобретены уже в текущем году.

В Санкт-Петербурге в течение семи лет планируется обновить 800 вагонов метрополитена. Об этом сообщает правительство Петербурга.

Уже в текущем году планируется приобретение 84 вагонов, 34 из них уже находятся в метрополитене. По проекту "НеВа" изготовили 18 вагонов и еще 16 относятся к проекту "Юбилейный".

Работать новые составы будут на первой и третьей ветках петербургского метро.

Ранее на Piter.TV: Смольный заплатит за корректировку коричневой ветки метро 236 млн.
Фото: Правительство Петербурга/ ВК

Теги: вагоны, метро, метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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