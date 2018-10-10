Метрополитен Петербурга за 7 лет планирует купить 800 новых вагонов

В Санкт-Петербурге в течение семи лет планируется обновить 800 вагонов метрополитена. Об этом сообщает правительство Петербурга.
Уже в текущем году планируется приобретение 84 вагонов, 34 из них уже находятся в метрополитене. По проекту "НеВа" изготовили 18 вагонов и еще 16 относятся к проекту "Юбилейный".
Работать новые составы будут на первой и третьей ветках петербургского метро.
Ранее на Piter.TV: Смольный заплатит за корректировку коричневой ветки метро 236 млн.
Фото: Правительство Петербурга/ ВК
Обсуждение ( 0 )