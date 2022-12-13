За 2023 год в Петербурге высадят более 5,5 млн цветов

Также в городе высадят свыше 10 тыс. деревьев и 95 тыс. кустарников.

В 2023 году в Северной столице планируют высадить более 5,5 млн цветов, а также свыше 10 тыс. деревьев и 95 тыс. кустарников. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, в течение года будет отремонтировано 62 га газонов, а также свыше 32 га дорожек и площадок. Судя по данным чиновников, за 2022 год было высажено 10 тыс. деревьев, 92,8 тыс. кустарников и свыше 5 млн цветущих растений.

Кроме того, за прошлый год программу по благоустройству и охране окружающей среды в городе профинансировали на 15 млрд 671 млн рублей. За счёт этой суммы было выполнено благоустройство 51 общественного пространства, что почти в 5 раз превысило запланированные объёмы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге владельцам гаражей начнут выплачивать компенсации.

Фото: Piter.TV