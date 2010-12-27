За 2019 год собаки Северо-Западной таможни обнаружили 444 килограмма запрещенных веществ

Более 200 тысяч единиц транспорта было обследовано с помощью служебных собак.

В пресс-службе Северо-Западной оперативной таможни рассказали, что за 10 месяцев 2019 года служебные собаки более 9,7 тысяч раз участвовали в проведении таможенного контроля.



За все все время под руководством кинологи служебными собаками было выявлено 107 фактов незаконного перемещения наркотических и сильнодействующих средств, в том числе медицинских препаратов с содержанием наркотических веществ. В сумме вес обнаруженных веществ составил 444 килограмма.



Данные вещества были обнаружены в ходе обследования служебными собаками около 160 тысяч единиц легкового, более 40 тысяч единиц грузового автотранспорта, больше 10,5 тысяч железнодорожных вагонов, около 9 тысяч контейнеров, почти 833 тысячи единиц багажа и около 346 тысяч международных почтовых отправлений.



В настоящее время в таможенных органах Северо-Запада проходят службу более 112 специалистов-кинологов с собаками различных пород (в том числе спаниели, овчарки, шнауцеры, лабрадоры, терьеры и легавые).

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