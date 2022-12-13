Южные районы Петербурга летом украсят 700 тыс. цветов

Первые виолы горожане увидят на улицах Петербурга 23-25 апреля.

Весной в Петербурге посадят 700 тыс. цветов. Растения украсят южные районы города. Об этом сообщили в tg-канале Правительства Северной столицы.

Сейчас началась подготовка к цветочному сезону. За посев будет отвечать садово-парковое предприятие "Пушкинское", которое использует автоматизированную линию. За два-три часа спецтехника может посадить 50 тыс. семян.

Добавим, что первые виолы горожане увидят на улицах Петербурга 23-25 апреля.

Ранее на Piter.tv: в Московском районе прошел заплыв "Моржи блокадного батальона".

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга