Южная Корея выделит $804 тысячи на военную и медицинскую помощь для Украины

Официальный представитель министерства Пу Сын Чхан сообщил, что решение относительно того, что будет предоставлено в качестве помощи, уже принято.

Министерство национальной обороны Южной Кореи планирует предоставить Украине помощь в виде материалов военного назначения, но не летального характера. Кроме того, на Украину отправят гуманитарную помощь в виде сухих пайков, одеял, аптек и палаток. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Всего в списке имеется 20 наименований предметов. Стоимость помощи составит $804 тысячи. Официальный представитель министерства Пу Сын Чхан сообщил, что решение относительно того, что будет предоставлено в качестве помощи, уже принято.

Напомним, что Украина обращалась к Сеулу с просьбой поставить противотанковое и стрелковое вооружение. Правительство Южной Кореи посчитало, что предоставление летального вооружения представляется затруднительным.

Ранее мы сообщили, что по мнению посла России в США Анатолия Антонова, настоящая угроза для мирных жителей Украины исходит только от националистов.

Фото: pixabay