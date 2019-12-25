Стоянов может заменить Ефремова в сериале "Вампиры средней полосы"

В настоящий момент отснята только половина проекта.

Российский актер театра и кино Юрий Стоянов может заменить Михаила Ефремова в сериале "Вампиры средней полосы". Об этом артист рассказал в шоу "ЖЗЛ".

Стоянов отметил, что снялся в короткометражной версии сериала несколько лет назад. Работа над проектом была приостановлена, а когда возобновилась, у Стоянова уже был подписан другой контракт.

"И я посоветовал им нескольких актеров, в том числе и Мишу Ефремова", - рассказал актер.

В настоящий момент отснята только половина сериала. Сам Стоянов не исключает возможности, что к нему могут обратиться с просьбой вернуться в проект. Однако это вызывает у артиста неприятные ощущения в связи с делом Ефремова.

Съемки комедийного сериала "Вампиры средней полосы" стартовали в Москве в конце января. Действие разворачивается в Смоленске, где обычную жизнь ведут вампиры. Возглавляет банду дед Слава (его должен был сыграть Ефремов). За соблюдением закона следит Ирина Витальевна (Татьяна Догилева). Благодаря им о существовании вампиров не знали многие годы. Но однажды недалеко от города нашли тела молодых людей со странными укусами. Мирная жизнь кровопийц оказалась под угрозой.

Ранее создатель "Назад в будущее" объяснил, почему четвертой части не будет.

Фото: Википедия