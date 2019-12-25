Юрий Желудков: "Зениту" некуда деваться

Известный ветеран сине-бело-голубых поделился с Piter.tv прогнозом на предстоящую встречу петербургской команды с "Уралом".

Бывший футболист "Зенита" Юрий Желудков поделился с Piter.tv мнением о предстоящем матче 22-го тура Тинькофф-Российской Премьер-лиги между "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом". Игра состоится в Петербурге 14 марта.

""Зениту" было бы достаточно одержать победы над "Уфой" и "Уралом", чтобы стать чемпионами. Но они никак не могут выиграть. Если и с "Уралом" не получится – кого тогда обыгрывать?", – считает Желудков.

Также ветеран команды ответил на несколько вопросов нашего корреспондента.

Piter.tv: Вильмар Барриос пропустит матч из-за перебора желтых карточек, под вопросом участие Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси. Для "Урала" это весомое преимущество?

На мой взгляд, даже без них "Зенит" обязан обыгрывать "Урал". После того, что было в последних играх, им уже деваться некуда.

Piter.tv: "Зенит" с трудом вкатывается после зимней паузы: две нулевые ничьи, тяжелая победа над "Ахматом" (2:1) в четвертьфинале Кубка России. По-вашему, сказывается ли отсутствие матчей в еврокубках?

Они все одинаково готовились к возобновлению сезона. Я считаю, что в предыдущих матчах "Зенит" должен был набирать по три очка и спокойно доигрывать чемпионат, без какой-то спешки. Не могу объяснить, что происходит с командой.

Piter.tv: Сейчас из-за угрозы коронавируса прерываются европейские национальные футбольные чемпионаты. В Москве решают вопрос о проведении матчей РПЛ с ограниченным количеством болельщиков после указа мэра Сергея Собянина. Как считаете, стоит ли нам ожидать подобное в Петербурге?

Все это выдумки. [На матче с "Уралом" - прим.ред.] люди пришли на стадион – и это главное. Хотя я собирался лететь в Германию на товарищеский матч с "Шальке-04". Теперь не знаю, ехать ли туда или нет, когда определят следующую дату.

Ранее стало известно, что товарищеский матч между "Зенитом" и немецкий "Шальке-04" перенесли из-за коронавируса. Напомним, что "Зенит" лидирует в РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 47 очков после 21-го матча. "Урал" занимает 10 место – 25 очков.

Фото: Piter.tv