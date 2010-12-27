WSJ: YouTube хочет создать отдельную платформу для детского контента

Чтобы уберечь детей от нежелательных роликов.

Видеохостинг YouTube рассматривает возможность создания отдельного сервиса для детей YouTube Kids для того. Это планируют сделать для того, чтобы защитить несовершеннолетних от неположенных записей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Однако, сервис еще рассматривает все риски такого нововведения. Например, детские видео на YouTube приносят миллионы долларов в рекламной индустрии.

Еще одним вариантом является отключение функции автоматического запуска нового ролика после завершения предыдущего при просмотре видео в "детском режиме". Если этого не будет, есть меньше шансов, что ребенку будет показан нежелательный контент.

Ранее новым "Простоквашино" заинтересовались зарубежные телеканалы.

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