Явка на выборах в Госдуму превысила 35%

На 45 участках в 14 регионах РФ признаны недействительными 7465 бюллетеней.

Явка избирателей на выборах в Государственную Думу составила 35,69 процента. Об этом свидетельствуют данные Центрального избирательного комитета России.

По предварительным данным на 10:00 19 сентября, в выборах Государственной Думы приняли участие 35,69% избирателей. из сообщения ЦИК

По словам председателя российского Избиркома Эллы Памфиловой, лидеров по явке избирателей стали республика Тыва (67,2%) и Кабардино-Балкария (69,2%). Замыкает данную тройку Чечня – 76,2%.

Минимальная явка отмечена в Санкт-Петербурге (21,1%), а также в Ярославской и Владимирской областях – 21,7% и 22% соответственно.

Отмечается, что на 45 участках в 14 субъектах РФ признаны недействительными 7465 бюллетеней. Памфилова порекомендовала комиссиям признавать бюллетени недействительными при "малейших сомнениях".

Ранее Марти из "Мадагаскара" проголосовал на выборах в Петербурге.

Видео: ЦИК России