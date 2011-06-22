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Яромир Ягр вернулся в хоккей в 50 лет

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Легендарный форвард отметился двумя голевыми передачами.

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр вернулся на лет в возрасте 50 лет.

Нападающий сыграл в матче чешской Экстралиги за клуб "Кладно", в котором начинал свою карьеру. Его команда уступила в гостях "Либерецу" со счетом 3:7. Однако хоккеист отметился двумя голевыми передачами.

Напомним, Яромир Ягр завоевал два Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга", а также выиграл золото зимней Олимпиады-1998 в составе сборной Чехии.

Ранее мы сообщали, что передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон".

Видео: Telegram / Хоккей без зрителей

Теги: возраст, хоккей, яромир ягр
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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