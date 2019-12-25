Ярмарка вакансий для граждан старше 50 лет открылась в "Экспофоруме"

Свои вакансии в рамках мероприятия предложат около 40-ка предприятий.

В среду, 11 октября, на полях "Экспофорума" заработала ярмарка вакансий для соискателей старше 50-ти лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Свои вакансии в рамках мероприятия предложат около 40-ка предприятий. В городском правительстве уверены, что Петербург насчитывает большое число профессионалов своего дела, опыт, знания и мастерство которых по-прежнему востребованы, несмотря на возраст. Кроме того, Петербург укрепляет технологический суверенитет по поручению президента. На данный момент больше всего предложений поступает от работодателей в сферах промышленности, инженерии, технологий, финансового консультирования, рабочих профессий и медицины.

На выставке можно будет овладеть важными навыками, такими, как составление составить резюме и прохождение собеседования.

Ранее мы сообщили о том, что число увольнений по собственному желанию увеличилось в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Служба занятости населения Санкт-Петербурга