Японский премьер Сигэру Исиба может подать в отставку к августу

Сигэру Исиба уйдет с должности к августу.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может подать в отставку. Соответствующей информацией с читателями поделились иностранные журналисты из местного издания "Майнити". По словам автора материала, глава правительства уже объявил своему окружению о намерении объявить о своей отставке к августу текущего года. Такое решение чиновник принял на фоне сделки Токио с вашингтонской администрацией в сфере торговли. СОгласно заключенному соглашению, взаимные пошлины составят 15 процентов, а японские власти инвестируют в американскую экономическую систему 550 миллиардов долларов.

Ранее в СМИ сообщали, что Сигэру Исиба продолжит работу на должности премьера несмотря на то, что правящая коалиция на недавних выборах утратила свое большинство в Палате советников японского парламента. Чиновник говорил, что останется на посту в кабинете министров, чтобы продолжать решать важные вопросы, такие как торговые переговоры с США и борьба против роста цен.

Несмотря на то, что я болезненно ощущаю свою ответственность за результат выборов, верю, что я также должен исполнить свои обязанности ради страны и народа. Сигэру Исиба, премьер-министр Японии

Издание The Washington Post писало т ом, что правящая коалиция Японии утратила большинство в верхней палате парламента. В западных СМИ заметили, что данное поражение ставит под угрозу позиции Сигэру Исибы и может осложнить торговые переговоры с Белым домом.

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