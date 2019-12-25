Японский министр Хагиуда заявил об опасениях насчет влияния санкций против РФ на экономику

Японский министр Коити Хагиуда заявил об опасениях насчет влияния санкций против России на собственную экономическую систему. Страна наблюдает за эффектом антироссийских ограничений. Соответствующую информацию журналистами на пресс-конференции представил министр по вопросам экономики, торговли и промышленности. Он рассказал СМИ о распоряжении премьер-министра Фумио Кисиды продумать меры реагирования в связи с возможными негативными факторами, которые скажутся на гражданах страны.
У нас есть опасения по поводу влияния на бизнес и повседневную жизнь в связи с ситуацией на Украине в целом, не только из-за нынешних мер.
Коити Хагиуда, японский министр
Чиновник напомнил о том, что частичный запрет на импорт российских товаров введен в сотрудничестве с международными партнерами. В первую очередь речь идет о Группе Семи (G7). В настоящее время японское эмбарго охватывает 38 позиций. В них входит алкогольная продукция, древесина, автомобили и другие транспортные средства, комплектующие для двигателей и другое.
МИД РФ ответил на заявления США о спонсорстве терроризма.
Фото: Pixabay.com
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