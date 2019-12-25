Корабли ТОФ направились в Южно-Китайское море.

Японские военные попытались блокировать четыре российских боевых корабля в Цусимском проливе. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на Минобороны страны. В Twitter-аккаунте специалисты заявили, что средства Военно-морских сил и Военно-воздушных сил Токио совершили попытку перехвата кораблей Тихоокеанского флота. Речь предположительно идет о судах, которые несколько дней назад вышли в акваторию с неустановленными целями.

Подтверждаем, что четыре корабля ВМФ России прошли на юг через Цусимский пролив в сторону Восточно-Китайского моря. Японские военные продолжает присутствовать в море и в воздушном пространстве вблизи Японии. Мы пошли на серьёзные шаги для обеспечения безопасности. военные Токио

Известно, что ВМС Японии хотели окружить российские корабли в регионе. В Токио заявили, что охраняли государственные границы. При этом Москва заранее уведомила коллег о том, что суда будут двигаться в направлении Южно-Китайского моря. Эксперты полагают, что поведение страны стало провокационным по отношению к РФ из-за спортной принадлежности, по мнению официальных властей Японии, четырёх островов Курильской гряды.

Глава МИД Японии призвал к "солидарному подходу" в отношении России.

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