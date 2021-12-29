По Nikola добровольцы пытались определить спектр эмоций.

Японская компания RIKEN создала робота-ребенка. Информацией с журналистами поделилось научное издание Frontiers in Psychology. Ученые уточнили в материале, что созданное устройство помогает имитировать шесть основных эмоций человека.

Проект получил название RIKEN Guardian Robot Project. Руководство за ходом исследования на себя взял специалист Ватару Сато. Робот получил имя Nikola. По внешнему виду он похож на безволосого мальчика. Лицо Nikola приводится в движение 29-ю пневматическими актуаторами. Они позволяют управлять движением искусственных мышц. Дополнительные шесть актуаторов контролируют движения головы и глаз, а применение сжатого воздуха помогает ученым добиться плавности и мягкости движений, без фиксированных громких звуков.

Исследователи пытались понять, правильно ли считывают эмоции Nikola добровольцы. Оказалось, что волонтеры стабильно распознают шесть типичный эмоций: радость, печаль, страх, гнев, удивление и отвращение. Так как синтетическая кожа робота не очень эластична, наблюдателям не очень успешно удалось распознавать те эмоции, которые выражаются на лице образованием складок.

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Фото и видео: riken. jp