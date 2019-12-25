Япония: закон о налоговых льготах на Курилах противоречит ее позиции

В Токио считают, что документ противоречит закрепленным договоренностям с РФ.

Япония считает, что специальный закон о налоговых льготах на Курилах противоречит ее позиции по принадлежности данных территорий. Такое заявление на пресс-конференции сделал генеральный секретарь местного правительства. Хирокадзу Мацуно пояснил журналистам, что согласно российской инициативе новые компании получат на 20 лет ряд льгот. Для этого организации должны быть зарегистрированными в регионе.

Что касается закона о льготах для экономического развития в регионах, то привлечение японских компаний и компаний третьих стран противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам. Хирокадзу Мацуно, пресс-секретарь кабмина Японии

Данный закон по своей сути, по мнению японского представителя, также противоречит совместной экономической деятельности между Москвой и Токио, которая велась до настоящего времени. Договоренности между сторонами достигались на высшем уровне.

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