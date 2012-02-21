Трамп предупредил США об опасности военного усиления Германии и Японии

Бывший американский президент Дональд Трамп предупредил Вашингтон об опасности военного усиления Германии и Японии. Такое заявление экс-глава белого дома сделал во время выступления на местном YouTube- подкасте Full Send Podcast.
Сейчас мы вынуждаем Японию и Германию стать важнейшими державами в военном плане, и многие люди, включая меня предупреждают, что это может быть не очень хорошей идеей.
Дональд Трамп, экс-глава США
Американский политик призвал сограждан быть осторожнее в своих желаниях.
Трамп не исключил возможности Третьей мировой войны.
Фото и видео: YouTube / FULL SEND PODCAST
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