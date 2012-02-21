Трамп не исключил возможности Третьей мировой войны

Экс-глава США призвал американцев бояться ядерной войны.

Бывший американский президент Дональд Трамп в местном YouTube-подкасте Full Send Podcast не исключил возможности Третьей мировой войны. При этом политик считает значительной и серьезной угрозой возможность ядерной атаки. Гость программы утверждает, что это происходит из-за этого, что Вашингтон больше не уважают в мире. Таким мнением эксперт поделился в ответ на вопрос собеседника о том, следует ли обычным гражданам США беспокоиться о начале ядерной войны из-за ситуации на Украине.

Да, шанс Третьей мировой войны существует и это потому, что нашу страну больше не уважают…да, вы должны бояться, потому что страной США руководят некомпетентные люди…Думаю, это серьезная угроза. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что утром 24 февраля российская сторона начала специальную военную операцию на Украине. Лидер страны Владимир Путин назвал целью миссии защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны Киева.

Трамп обвинил Байдена и НАТО в эскалации на Украине.

Фото и видео: YouTube / FULL SEND PODCAST