Трамп обвинил Байдена и НАТО в эскалации на Украине

Экс-президент США уверен, что такая политика лишила Америку энергетической независимости. Теперь штаты, а вместе с ними Европа и мир, будут зависеть от российской нефти.

Действующий президент США Джо Байден, НАТО и страны Запада виноваты в том, что они допустили эскалацию напряженности на Украине. С таким обвинением выступил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Республиканец упомянул, что на Украине должно быть всё спокойно. По его мнению, это наносит колоссальный вред человечеству. Трамп считает, что Байден, НАТО и Запад "столь отвратительным образом провалились", позволив конфликту начаться. Как отметил республиканец, США, НАТО и Запад должны были проявить "жесткость и силу", но они главной угрозой мировой безопасности у них стала "утка" о глобальном потеплении. Экс-президент США уверен, что такая политика лишила Америку энергетической независимости. Теперь штаты, а вместе с ними Европа и мир, будут зависеть от российской нефти.

Ранее мы сообщили, что Байден хочет стать первым президентом, который сократит дефицит бюджета США на $1 трлн.

Фото: Instagram / realdonaldtrump