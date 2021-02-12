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Байден хочет стать первым президентом, который сократит дефицит бюджета США на $1 трлн
Сегодня, 9:04
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Байден хочет стать первым президентом, который сократит дефицит бюджета США на $1 трлн

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Глава США рассказал об ошибках предыдущей администрации.

Джо Байден хочет стать первым американским президентом, который сократит дефицит бюджета США на 1 трлн долларов на один только рабочий год. Об этом глава государства упомянул во время ежегодного послания перед местными законодателями из Палаты представителей и Сената. Он презентовал членам Конгресса США документ  "О положении страны". Политик также пообещал гражданам снизить расходы.

К концу этого года дефицит сократится менее чем вдвое по сравнению с тем, каким он был до моего вступления в должность президента.

Джо Байден, президент США

Лидер США уточнил, что предыдущая администрация Белого дома якобы не только раздула дефицит государственного бюджета за счет сокращения налогов для очень богатых граждан и корпораций, но также подорвала работу надзорных регуляторов. Они должны были выполнять задачи по недопущению неэффективного расходования бюджетных средств, выделенных чиновниками на борьбу с пандемией ковида.

Байден объявил о борьбе с иностранными монополистами, поднявшими цены на 1000% в пандемию.

Фото и видео: Белый дом
 

Теги: дефицит бюджета, джо байден, о положении страны, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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