Байден хочет стать первым президентом, который сократит дефицит бюджета США на $1 трлн

Глава США рассказал об ошибках предыдущей администрации.

Джо Байден хочет стать первым американским президентом, который сократит дефицит бюджета США на 1 трлн долларов на один только рабочий год. Об этом глава государства упомянул во время ежегодного послания перед местными законодателями из Палаты представителей и Сената. Он презентовал членам Конгресса США документ "О положении страны". Политик также пообещал гражданам снизить расходы.

К концу этого года дефицит сократится менее чем вдвое по сравнению с тем, каким он был до моего вступления в должность президента. Джо Байден, президент США

Лидер США уточнил, что предыдущая администрация Белого дома якобы не только раздула дефицит государственного бюджета за счет сокращения налогов для очень богатых граждан и корпораций, но также подорвала работу надзорных регуляторов. Они должны были выполнять задачи по недопущению неэффективного расходования бюджетных средств, выделенных чиновниками на борьбу с пандемией ковида.

Байден объявил о борьбе с иностранными монополистами, поднявшими цены на 1000% в пандемию.

Фото и видео: Белый дом

