Военнослужащие Украины будут получать радарные изображения, сделанные при помощи SAR.

Токио впервые предоставит военной разведке Украины спутниковые геопространственные данные. В частности, речь идет о радарных снимках со спутников SAR. Соответствущее заявление сделал аналитический OSINT-проект киевского режима под названием DeepState со ссылкой на iQPS (Kyushu University"s Institute for Q-shu Pioneers of Space). Он также публикует интерактивную карту боевых действий в региональном конфликте на основе данных из открытых источников.

Украине значительно не хватает того, что предоставляли США, либо напрямую, либо из-за доступа к коммерческим изображениям от Maxar и BlackSky, полученным по контрактам с Национальным агентством геопространственной разведки сообщение из Telegram-канала DeepState

Известно, что японский институт подписал с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины соглашение об интеграции систем iQPS в разведывательные платформы. Украина будет получать SAR-данные - изображения, которые создаются с помощью синтетической апертурной радарной технологии. Авторы DeepState уведомили, что Киев использует спутниковые снимки SAR от нескольких западных стран. Финляндия предоставляет ВСУ данные через систему Iceye, Германия - через спутниковые группировки SAR-Lupe и SARah, Италия – при помощи аппаратов Cosmo-SkyMed. Теперь Япония будет давать ВСУ доступ к системе iQPS, которая уже располагает пятью орбитальными спутниками. К концу 2026 года система планирует запуск новых объектов

В Японии прокомментировали пасхальное перемирие на Украине.

Фото: unsplash / HAYASHI KANNA