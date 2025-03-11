Япония призвала США освободить ее от вводимых тарифов

Ёдзи Муто рассказал о попытке Токио договориться с Вашингтоном.

Власти из Токио снова выступили с призывом к американской администрации президента-республиканца Дональда Трампа об освобождении Японии от вводимых тарифов и пошлин, однако речи о гарантированном исключении не идет. Соответствующее заявление журналистам в ходе рабочего визита в Вашингтон сделал японский министр по экономике, торговли и промышленности Ёдзи Муто. Выдержки пресс-конференции чиновника транслировались местным телеканалом NHK. Специалист пояснил, что кабинет министров продолжит проводить тесные консультации с США для того, чтобы прояснить то, как можно получить взаимовыгодные условия при учете национальных интересов обоих государств.

Аериканская сторона отметила, что они считают важным восстановление производства и обеспечение рабочими местами... Я заявил о нашем желании, чтобы Япония была исключена, но разговора "хорошо, Японию исключаем" не шло. Ёдзи Муто, глава Минпромторга

В Японии оценили влияние древних вулканов на современную атмосферу Земли.

Фото и видео: YouTube / 日テレNEWS