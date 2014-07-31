В Японии оценили влияние древних вулканов на современную атмосферу Земли

Новое исследование показывает, что вулканическая активность миллиарды лет назад создала богатую кислородом атмосферу, от которой зависит всё живое на Земле.

Широко распространено мнение, что атмосфера Земли была богата кислородом на протяжении примерно 2,5 миллиардов лет из-за относительно быстрого увеличения количества микроорганизмов, способных к фотосинтезу. Исследователи, в том числе из Токийского университета, предлагают механизм, объясняющий предшествующие события, связанные с насыщением кислородом, или "вспышки", которые, возможно, открыли путь для этого процесса. Их выводы свидетельствуют о том, что вулканическая активность изменила условия настолько, что ускорила насыщение кислородом, а "вспышки" являются признаком этого процесса.

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В основном это инертный азот, а ценный кислород, от которого зависит наша жизнь, составляет всего 21%. Но так было не всегда; на самом деле, несколько массовых вымираний произошли в те времена, когда этот показатель резко изменился. И если вы копнёте достаточно глубоко, то обнаружите, что примерно 3 миллиарда лет назад кислорода почти не было. Так что же изменилось и как это произошло?

По мнению учёных, около 2,5 миллиардов лет назад произошло Великое событие оксигенации (GOE), которое, скорее всего, было вызвано распространением микроорганизмов, использующих благоприятные условия и не встречающих серьёзной конкуренции. Они, по сути, превратили богатую углекислым газом атмосферу в богатую кислородом, и вслед за этим появилась сложная жизнь, которой благоприятствовало это новое изобилие кислорода. Но, по-видимому, до GOE произошли некоторые предшествующие события оксигенации, которые могут указывать на точную природу и время изменений условий, необходимых для начала GOE.

Активность микроорганизмов в океане сыграла ключевую роль в эволюции атмосферного кислорода. Однако мы считаем, что это не привело бы к насыщению атмосферы кислородом сразу, потому что количество питательных веществ, таких как фосфаты, в океане в то время было ограничено, что сдерживало активность цианобактерий — группы бактерий, способных к фотосинтезу. профессор Эйити Тадзика с факультета наук о Земле и планетах Токийского университета

Иностранный эксперт указал, что, вероятно, для насыщения океанов питательными веществами потребовались масштабные геологические события, в том числе рост континентов и, как мы предполагаем в нашей статье, интенсивная вулканическая активность, которая, как мы знаем, имела место". Тадзика и его команда использовали численную модель для имитации ключевых аспектов биологических, геологических и химических изменений в позднем архейском эоне (3,0–2,5 миллиарда лет назад) геологической истории Земли. Они обнаружили, что крупномасштабная вулканическая активность увеличивала содержание углекислого газа в атмосфере, тем самым нагревая климат и повышая содержание питательных веществ в океане, что, в свою очередь, питало морскую флору и фауну, которая, в свою очередь, временно увеличивала содержание кислорода в атмосфере. Однако повышение содержания кислорода было не очень стабильным и происходило рывками, которые теперь известны как "вспышки".

Понимание этих процессов имеет решающее значение для определения времени появления фотосинтезирующих микроорганизмов. О них можно судить по концентрациям элементов, чувствительных к уровню кислорода в атмосфере, в геологической летописи. Ясуто Ватанабэ, приглашенный эксперт

Специалист заметил, что самой сложной задачей было разработать численную модель, которая могла бы имитировать сложное динамическое поведение биогеохимических циклов в условиях позднего архейского периода. Мы опирались на наш общий опыт использования подобных моделей в других случаях и для других целей, совершенствуя и объединяя различные компоненты для моделирования динамического поведения системы Земли в позднем архейском периоде после вулканических извержений".

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Фото: ©2025 Watanabe et al. CC-BY-ND