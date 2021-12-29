Фумио Кисида заявил о том, что Япония действует в собственных интересах.

Япония намерена действовать в русле политики G7 по ситуации вокруг Украины. Такое заявление на заседании местной бюджетной комиссии в парламенте сделал глава правительства Фумио Кисида. Чиновник заметил коллегам, что при принятии постановлений в Токио будут исходить из собственных национальных интересов.

Мы с большой обеспокоенностью следим за наращиванием РФ своего военного присутствия. Мы будем действовать надлежащим образом в русле политики G7. Фумио Кисида, премьер-министр Японии

Напомним, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и американский президент Джо Байден провели переговоры 21 января. Встреча состоялась в режиме видеоконференции. Стороны обсудили напряженность вокруг ситуации на Украине. По результатам мероприятия Вашингтон и Токио подтвердили прессе намерение по тесному взаимодействию, а также политику, направленную на предотвращение военного вторжения РФ в Киев.

СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против РФ.

Фото и видео: YouTube / THE PAGE（ザ・ページ）