СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против РФ

Япония может запретить импорт газа из РФ в случае эскалации конфликта на Украине.

Члены правящей Либерально-демократической партии Японии предложили ввести экономические ограничения против России в случае ее "агрессии" на Украине. Об этом сообщает информагентство Kyodo.

В качестве конкретных мер предлагается запретить импорт сжиженного газа из РФ. Голубое топливо в настоящее время который поставляется в Японию из Сахалина. Предполагается, что этот вопрос будет проработан с предпринимателями.

Кроме того, чиновники японского внешнеполитического ведомства выразили готовность работать в этой ситуации вместе с Соединенными Штатами.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз также готовит санкции против России на случай эскалации конфликта на Украине. Он уточнил, экономические ограничения не будут касаться газового сектора и "Северного потока – 2", так как Европа зависит в энергетическом плане от РФ.

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