Ямал закроет свои границы для непривитых россиян

Ограничения вступят в силу с 3 июля.

Ямал не будет пускать на свою территорию приезжающих без отрицательного результата ПЦР-теста или вакцинации от COVID-19. Об этом заявил "РИА Новости" пресс-служба главы субъекта РФ Дмитрия Артюхова.

Данная мера вступит в силу с 3 июля. Она касается только граждан без местной прописки.

Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом. из сообщения пресс-службы

Уточняется, что требование не распространяется на несовершеннолетних. По информации пресс-службы, в случае отсутствия у граждан результатов ПЦР-теста или сертификата о вакцинации будет составлен административный протокол. Данные меры приняты для того, чтобы сдержать распространение COVID-19 на территории региона и минимизировать число приезжих, которые были заражены коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации о действиях после вакцинации от коронавируса.

Фото: bgorodische.ru