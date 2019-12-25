Экспедиция использовала георадар для поиска древних костей.

Якутские ученые применили новый метод для поиска останков мамонтов. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на Ивана Христофорова из научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Эксперт уточнил, что на тестирование новой системы поиска к приграничной зоне РФ в конце августа отправилась экспедиция. Они будут использовать для нахождения древних костей метод, который основан на применении георадара. Это устройство позволяет видеть останки на глубине до 30 метров под водой и до 10 метров в донных отложениях.

Георадар — технология, применяемая преимущественно в инженерном деле и геологии. При поиске останков мамонтов необходимо правильно настроить диапазон электромагнитного излучения, чтобы отличать кости и бивни от других объектов Иван Христофоров, ученый

Ученый отметил, что на данный момент полученные данные еще не до конца обработаны. Первый этап тестирования радара прошел на разрезе обнажения Дуванный Яр, который расположен на правом берегу реки Колыма. Там регулярно находятся останки мамонтов, которые выходят на поверхность из-за таяния вечной мерзлоты. Второй этап проводился в Халерчинской тундре.

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