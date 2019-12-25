Xiaomi занялась разработкой автомобиля

Эта информация оказалась просто шумом. Переборщил отдел маркетинга компании, работавший над освещением нового продукта.

Китайская корпорация Xiaomi, которая занимается производством гаджетов и техники, начала работу над собственным автомобилем. Так решили многие инсайдеры после загадочного тизера новинки.

На постере представлен внедорожник, по габаритам смахивающий на G-класс (или на Suzuki Jumny). При этом ранее Xiaomi анонсировала разработку электрокара P7. На деле на постере оказался не прототип, а знакомый всем Сузуки Джимни.

Переборщил отдел маркетинга компании, работавший над освещением нового продукта. На тизере изображена модель 1:16 Suzuki Jimny, которая скоро появится в продаже на Xiaomi YouPin по цене 179 юаней, или около 22 евро по текущему обменному курсу.

YouPin — это площадка Xiaomi для реализации товаров, начиная от набора для картинга, заканчивая бумажными полотенцами. Площадка работает только по Китаю.

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