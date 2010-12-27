Аппарат обеспечит связь и обмен данными между всеми устройствами.

Компания Xiaomi выпустила новый гаджет для умного дома. Он обеспечит связь и обмен данными между всеми устройствами в жилом помещении. Новинка тестировалась в течение последних нескольких месяцев, и теперь она появилась в продаже.

Шлюз, получивший название Xiaomi Gateway 3.0, может передавать информацию на расстояние до 200 метров и поддерживать наиболее распространенные протоколы беспроводных коммуникаций (Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth и Bluetooth Mesh).

Среди достоинств новинки — улучшенная стабильность сетевого подключения. Устройство устанавливает связь через ячеистое соединение, что позволяет снизить задержку при отправке данных. Также гаджет оснащен двойной антенной Wi-Fi.

Кроме того, Xiaomi Gateway 3.0 имеет голосового помощника, датчики температуры и влажности. Управлять устройством можно через iPhone и iPad. Шлюз совместим со старыми продуктами умного дома. Его стоимость составляет 129 юаней или около 19 долларов.

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