Xiaomi выпустила телевизор Mi TV Pro E32S за $125

У телевизора довольно скромные характеристики.

Китайская компания Xiaomi представила новую бюджетную модель телевизора в линейке Mi TV Pro. На данный момент уже можно оформить предварительный заказ всего за $125 (по текущему курсу около 9 тысяч рублей).

При этом за скромные деньги довольно скромные характеристики. Диагональ экрана составляет 32 дюйма, разрешение Full HD 1080p и частота обновления 69 Гц. У телевизора 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной памяти. Есть два динамика мощностью 6 Вт каждый. Телевизор можно подключать с помощью Bluetooth, Wi-Fi или по HDMI.

E32S работает на операционной системе Android, а пульт поддерживает голосовой ввод.

Xiaomi продает звуковую панель Redmi TV Soundbar за 28 долларов.

Фото: Xiaomi