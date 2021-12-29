Xiaomi в феврале представит смартфон Redmi Note 11S

Сообщается о наличии четверной тыльной камеры.

Компания Xiaomi обнародовала тизер, который сообщает о скором выходе смартфона Redmi Note 11S. Представить его должны 9 февраля 2022 года.

Новый смартфон войдет в семейство Redmi Note 11, три модели которого были представлены в октябре 2021 года.

Согласно имеющейся информации, основой Redmi Note 11S послужит процессор MediaTek, но точная модель чипа не раскрывается. В тизере сообщается о наличии четверной тыльной камеры. Сообщается о наличии AMOLED-дисплея.

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