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Xiaomi в феврале представит смартфон Redmi Note 11S
Сегодня, 8:54
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Xiaomi в феврале представит смартфон Redmi Note 11S

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Сообщается о наличии четверной тыльной камеры.

Компания Xiaomi обнародовала тизер, который сообщает о скором выходе смартфона Redmi Note 11S. Представить его должны 9 февраля 2022 года.

Новый смартфон войдет в семейство Redmi Note 11, три модели которого были представлены в октябре 2021 года.

Согласно имеющейся информации, основой Redmi Note 11S послужит процессор MediaTek, но точная модель чипа не раскрывается. В тизере сообщается о наличии четверной тыльной камеры. Сообщается о наличии AMOLED-дисплея.

Ранее мы сообщали, что Apple осенью выпустит iPhone SE 5G и новый планшет. 

Фото: pixabay 

Теги: redmi note 11s, xiaomi
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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