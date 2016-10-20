Xiaomi представила флагманские наушники

Xiaomi представила беспроводные наушники Xiaomi True Wireless Earphones 3 Pro. Они получили продвинутую технологию активного шумоподавления. Она снижает нежелательный шум до 40 дБ.
Новая модель также получила функцию трекинга головы для поддержки пространственного аудио. Наушники также можно подключить сразу к двум устройствам.
Наушники вместе с зарядным чехлом могут работать до 27 часов при воспроизведении музыки. Цена начинается от 700 юаней (около 7900 рублей).
Ранее Xiaomi представила планшет Pad 5.
Видео: Youtube/mi News Xiaomi
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