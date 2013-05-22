  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:22
89
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Xiaomi представила планшет Pad 5

0 0

Модель выйдет на европейский рынок по цене от 349 евро.

Компания Xiaomi представила новый планшет Xiaomi Pad 5 в рамках презентации новых продуктов.

Модель оснащена экраном диагональю 11 дюймов в формате WQHD+. Его частота составляет 120 Гц. Экран поддерживает взаимодействие со специальным пером Xiaomi Smart Pen.

Pad 5 работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 860 с тактовой частотой до 2,96 ГГц. В его комплектацию входят 6 ГБ оперативной памяти, основная камера на 13 Мп и фронтальная камера на 8 Мп. Емкость батареи составляет 8720 мАч.

Планшет выйдет на европейский рынок в двух модификациях с разными флеш-накопителями: 128 ГБ (349 евро) и 256 ГБ (399 евро).

Ранее Apple презентовала новое поколение планшетов iPad.

Видео: YouTube / Xiaomi

Теги: xiaomi, xiaomi pad 5, планшет
Категории: Общество, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии