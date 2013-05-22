Xiaomi представила планшет Pad 5

Компания Xiaomi представила новый планшет Xiaomi Pad 5 в рамках презентации новых продуктов.
Модель оснащена экраном диагональю 11 дюймов в формате WQHD+. Его частота составляет 120 Гц. Экран поддерживает взаимодействие со специальным пером Xiaomi Smart Pen.
Pad 5 работает на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 860 с тактовой частотой до 2,96 ГГц. В его комплектацию входят 6 ГБ оперативной памяти, основная камера на 13 Мп и фронтальная камера на 8 Мп. Емкость батареи составляет 8720 мАч.
Планшет выйдет на европейский рынок в двух модификациях с разными флеш-накопителями: 128 ГБ (349 евро) и 256 ГБ (399 евро).
Ранее Apple презентовала новое поколение планшетов iPad.
Видео: YouTube / Xiaomi
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