Компания презентовала гаджеты сезона 2021-2022.

Американская компания Apple презентовала новое поколение планшетов iPad. Ежегодная презентация транслировалась на официальном канале производителя. Специалисты рассказали, что гаджет получил процессор A13 Bionic. С его помощью разработчики увеличили производительность аппарата на 20%. Также устройство стало в три раза быстрее, чем Chromebook, и в 6 раз быстрее, чем Android-планшет.

Известно, что новый iPad оснащен 12-мегапиксельной основной камерой с функцией "В центре внимания". Устройство будет следить за положением человека, находящегося в кадре во время запуска приложения с видеозвонками. Планшеты будут поставляться с iPadOS 15 с несколькими новыми возможностями для пользователя.

Также в Apple показали уменьшенную модель планшета - iPad mini. Новинка имеет скругленные края для экрана. Размер дисплея составит 8,3 дюйма. Он оснащен сканером отпечатка пальца Touch ID, который разработчики расположили верху с правой стороны. Планшет имеет порт USB-C и модуль 5G. Обе модели поддерживают стилус Apple Pencil второго поколения.

Напомним, что iPad станут доступны для заказа в России на официальном сайте Apple только с 24 сентября.

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Фото и видео: Apple

