Xiaomi представила 27-дюймовый монитор с частотой 165 Гц

Устройство можно приобрести за $268.

Буквально недавно в сети начали ходить разговоры о новом игровом мониторе от Xiaomi, а уже сегодня компания его официально анонсировала. Это 27-дюймовый монитор с частотой обновления 165 Гц.

Устройство имеет IPS-экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, монитор имеет охват 95% цветовой гаммы DCI-P3, а также имеет поддержку технологии HDR. Во время предзаказа новинку можно приобрести за $268, в момент запуска продаж цена поднимется до $310.

Ходят слухи, что в сентябре Xiaomi представит еще один игровой монитор, на этот раз уже с 24,5-дюймовым экраном.

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Фото: Xiaomi