Xiaomi Mi 10 впервые показали вживую

Источники впервые опубликовали реальные фотографии Xiaomi Mi 10.

В 2020 году компания Xiaomi отмечает 10 лет с момента своего основания. В связи с этим в феврале состоится официальный анонс Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Об этом сообщило издание Gizchina.

Источники впервые опубликовали реальные фотографии Xiaomi Mi 10. У устройства изогнутый по бокам экран с отверстием под фронтальную камеру в левом верхнем углу экрана. Основная камера состоит из четырех модулей, которые расположены сзади вертикально. Рядом есть светодиодная вспышка. Главный модуль будет иметь разрешение 108 Мп.

Ранее Xiaomi создала и запатентовала смартфон с тремя экранами.

Фото: Gizchina

Видео: YouTube/ TechDroider