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World Athletics продлила отстранение ВФЛА до ноября 2022 года
Сегодня, 8:19
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World Athletics продлила отстранение ВФЛА до ноября 2022 года

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Себастьян Коу рассказал о готовящемся аудите ВФЛА.

Совет World Athletics (Всемирной легкоатлетической ассоциации) продлил отстранение ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) до ноября 2022 года. О таком решении в рамках пресс-конференции сообщил глава WA Себастьян Коу. Чиновник заметил, что также продлевается приостановка членства ВФЛА в составе международной профильной организации.

Три ключевых элемента были поддержаны советом World Athletics в плане рекомендаций рабочей группы. Они будут продолжать следить за исполнением ВФЛА дорожной карты по восстановлению. 

Себастьян Коу, глава

Эксперт объяснил журналистам, что рабочая группа World Athletics проведет независимый аудит происходящих в ВФЛА процессов, отследит KPI по выполнению плана восстановления. Мероприятия будут организованы в период с середины до конца октября текущего года. Далее специалисты передадут итоги аудиторской работы Совету. В свою очередь этот орган управления соберется в ноябре.

Напомним, что ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics (тогда организация называлась IAAF) из-за допинг-скандала. Отечественные легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях исключительно после получения статуса нейтрального атлета.

Глава World Athletics объяснил отстранение российских легкоатлетов от чемпионата мира.

Фото и видео: YouTube / World Athletics

Теги: world athletics, вфла, допинг, легкая атлетика, себастьян коу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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