Глава World Athletics объяснил отстранение российских легкоатлетов от чемпионата мира

Глава World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций) Себастьян Коу объяснил отстранение российских и белорусских спортсменов по легкой атлетике от чемпионата мира. на пресс-конференции эксперт заявил, что участие представителей из данных стран было бы невообразимым решением из-за украинского кризиса. Он напомнил, что атлеты из РФ и Белоруссии не должны участвовать, так как сейчас украинским коллегам приходится преодолевать трудности на пути к турниру.
У нас есть четкая позиция по этому вопросу, мы стали одной из первых федераций, которая решила придерживаться выбранной позиции. Это произошло еще в феврале, перед чемпионатом мира по спортивной ходьбе.
Себастьян Коу, глава World Athletics
Напомним, что из-за событий на Украине от участия в чемпионате мира по легкой атлетике отстранены даже те спортсмены, которые имеют нейтральный статус. Таким образом World Athletics последовала рекомендации, предоставленной Международным олимпийским комитетом (МОК) не допускать россиян к международным соревнованиям. Само мероприятие стартует в пятницу 15 июля.
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Фото и видео: YouTube / World Athletics
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