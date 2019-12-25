Глава World Athletics объяснил отстранение российских легкоатлетов от чемпионата мира

Себастьян Коу считает, что невообразимо представить участие спортсменов из Белоруссии и России, в то время как украинские атлеты преодолевают трудности с попаданием на турнир.

Глава World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций) Себастьян Коу объяснил отстранение российских и белорусских спортсменов по легкой атлетике от чемпионата мира. на пресс-конференции эксперт заявил, что участие представителей из данных стран было бы невообразимым решением из-за украинского кризиса. Он напомнил, что атлеты из РФ и Белоруссии не должны участвовать, так как сейчас украинским коллегам приходится преодолевать трудности на пути к турниру.

У нас есть четкая позиция по этому вопросу, мы стали одной из первых федераций, которая решила придерживаться выбранной позиции. Это произошло еще в феврале, перед чемпионатом мира по спортивной ходьбе. Себастьян Коу, глава World Athletics

Напомним, что из-за событий на Украине от участия в чемпионате мира по легкой атлетике отстранены даже те спортсмены, которые имеют нейтральный статус. Таким образом World Athletics последовала рекомендации, предоставленной Международным олимпийским комитетом (МОК) не допускать россиян к международным соревнованиям. Само мероприятие стартует в пятницу 15 июля.

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Фото и видео: YouTube / World Athletics