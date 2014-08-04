Китай примет участие в организации ралли "Шелковый путь" в 2023 году

Цзянь Чжан рассказал о развитии сотрудничества в сфере спорта между Россией и Китаем.

Китай примет участие в организации ралли-рейда "Шелковый путь" в 2023 году. Соответствующее заявление сделал в рамках дискуссионной панели "Спорт без преград: новые сценарии и форматы", проводимой на Петербургском международном экономическом форуме, ректор Пекинского спортивного университета Цзянь Чжан. По мнению иностранца, следует усиливать российско-китайское сотрудничество в данной сфере. Для этого привлекаются эксперты и атлеты, которые обмениваются опытом друг с другом.

Начиная с 2023 года мы будем проводить ралли "Шелковый путь", конференции, Спартакиады. Это поможет развитию, покажет важность события. Цзянь Чжан, ректор Пекинского спортивного вуза

Цзянь Чжан пояснил, что спортивная сфера считается важным направлением для развития как КНР, так и России. По его словам, в начале года будет презентовано возможностей для атлетов.

Напомним, что Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России. В некоторые года маршрут также пролегал через страны Центральной Азии и КНР. Китай принимал участие в организации данного спортивного мероприятия в 2016, 2017 и 2019 годах.

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Фото и видео: ПМЭФ