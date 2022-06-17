Чернышенко анонсировал финансовую поддержку спортивной сферы

Вице-премьер РФ рассказал о том, что правительство выделит средства на развитие отрасли.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал финансовую поддержку спорта и физической культуры. С 2023 года государство будет направлять на данные нужды по три миллиарда рублей в качестве субсидий на развитие. Соответствующей информацией спикер поделился с участниками сессии "Спорт без преград: новые сценарии и форматы", организованной в рамках Петербургского международного экономического форума.

Спортивная сфера стала первой, где был реализован прямой механизм финансовой поддержки. Есть возможности для бизнеса. Важно, чтобы ими пользовались в регионах. У этой отрасли огромный спящий потенциал, надо его развивать. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Эксперт попросил руководство министерства по спорту России отображать на профильном портале информацию о том, на территории каких субъектов страны не выполняется поручение Владимира Путина об увеличении спортивной доли в ВВП. По мнению Чернышенко, многие привыкли к тому, что данная сфера - дотируемая, но при этом она может быть выгодной.

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Фото и видео: ПМЭФ