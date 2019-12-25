Windows начнет блокировать потенциально нежелательные приложения

Блокировка потенциально опасных приложений появилась в Windows вместе с обновлением от мая 2020 года, но функцию необходимо было включить.

Компания Microsoft объявила, что начнет в антивирусе, встроенном в Windows включать функцию блокировки потенциально нежелательных приложений. К таким приложениям относятся программы, замедляющие работы компьютера, отображающие рекламу, а также приложения, которые вместе с собой устанавливают на компьютер другие программы. Информация об этом появилась на сайте поддержки Windows.

Отметим, что в Windows блокировка потенциально нежелательных приложений появилась еще в мае 2020 года. Однако для работы функцию эту необходимо было включить. В базе данных Microsoft указаны подобные бесплатные программы. В списке значатся uTorrent и QBitTorrent, CCleaner,а также DriverPack Solution.

Ранее мы писали, что WhatsApp назвали самым опасным мессенджером. По данным ВЦИОМ, им пользуются 73% тех, кто знаком с мессенджерами. По этой причине WhatsApp потенциально опасен, так как мошенники его тоже используют для своих целей.

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