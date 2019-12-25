WhatsApp назвали самым опасным мессенджером

На него приходится 83% всех фишинговых атак в мессенджерах.

В Роскачестве назвали WhatsApp самым опасным мессенджером. По данным ВЦИОМ, им пользуются 73% тех, кто знаком с мессенджерами. По этой причине WhatsApp потенциально опасен.

Отмечается, что на него приходится 83% всех фишинговых атак в мессенджерах. Второе место по этому показателю занимает Viber на который приходится 10% фишинговых атак.

Фишинговые сообщения в WhatsApp однотипны. Пользователя могут убедить перейти по ссылке, чтобы, например, узнать последнюю информацию "как раз для таких людей, как вы". Речь может идти о выплатах государства, а также о выгодной акции или даже о коронавирусе.

В июле этого года среди мошенников стала популярна классическая схема конвертации. В рамках несуществующей "акции" по типу мгновенной лотереи пользователю обещают крупный выигрыш и предлагают перейти по фишинговой ссылке на специальный сайт. Затем пользователя просят внести небольшую сумму за конвертацию приза в рубли. Однако выигрыша не будет.

В Роскачестве россиянам не рекомендуют переходить по подозрительным ссылкам. Советуют пользоваться антивирусом.

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